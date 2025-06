Federico Riva: “Un onore superare Genny di Napoli, la mia atletica sta cambiando”

Federico Riva ha siglato il nuovo record italiano del miglio, correndo in 3:49.72 a Oslo (Norvegia), in occasione della sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante. L’azzurro ha abbassato di un paio di secondi lo storico primato timbrato da Gennaro Di Napoli ben 33 anni fa a San Donato Milanese, chiudendo al decimo posto sui 1609,34 metri nel prestigioso contesto dei Bislett Games.

Federico Riva ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Bella gara, bella emozione, è fantastico correre in un palcoscenico del genere. Il Bislett per il mezzofondo è davvero prestigioso, non è un caso che sia arrivato qui il mio record, un anno dopo che Pietro Arese ha battuto quello dei 1500. Migliorare un primato dopo 33 anni fa un certo effetto: non ho mai avuto il piacere di conoscere Genny Di Napoli di persona, ma so quello che ha fatto: è un onore poter superare un mito con lui“.

Il 24enne romano ha poi proseguito: “Sta cambiando qualcosa nel mio modo di fare atletica, i risultati parlano chiaro. Ho cambiato allenatore e vita, sto investendo tutto me stesso in questo sport. Il nuovo gruppo è stato determinante. Allenandomi tra il Sudafrica (autunno e inverno) e Saint Moritz (primavera e estate) con gente forte come George Mills, Mohamed Attaoui, e molti altri, ho sempre più stimoli, riesco a capire come approcciano l’atletica e cerco di ‘rubare qualcosa’“.

L’azzurro, che ha recentemente migliorato il personale degli 800 metri ed è diventato il secondo italiano più veloce di sempre sui 1500 metri, si è poi proiettato con convinzione verso i prossimi appuntamenti agonistici: “Sono sereno e sicuro di me, molto più convinto in gara. Ho altri sogni nel cassetto ma per scaramanzia non li rivelo. Intanto ci vediamo domenica nei 1500 di Stoccolma…”.