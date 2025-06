Federico Riva si conferma ai vertici: secondo sui 1500 a Stoccolma, personale avvicinato

Federico Riva conferma una splendida condizione fisica dopo aver siglato il record italiano nel miglio tre giorni fa a Oslo. Il mezzofondista romano è tornato in gara a Stoccolma (Svezia), correndo i 1500 metri a corollario della settima tappa della Diamond League (l’evento non metteva in palio punti per il massimo circuito internazionale itinerante di atletica). L’azzurro ha chiuso in seconda posizione con il crono di 3:32.17, secondo tempo della carriera dopo il personale di 3:31.42 siglato al Golden Gala.

Il nostro portacolori ha marcato la quarta prestazione italiana assoluta, cedendo soltanto al padrone di casa Samuel Pihlstroem (3:31.53), ma precedendo avversari di un certo calibro come il danese Kristian Hansen (3:32.60), lo spagnolo Mohamed Attaoui (3:32.63, personale) e il britannico George Mills (3:32.67). Nel giro di due settimane Federico Riva ha ritoccato i personali di 800 e 1500 metri, oltre ad aver timbrato il primato nazionale del miglio: ormai è entrato in una nuova dimensione.

Negli altri eventi al di fuori della Diamond League va annotata la seconda piazza di Ala Zoghlami sui 3000 siepi (8:14.38) alle spalle del tedesco Karl Bebendorf (8:11.81). Fuori da casa Italia, sempre in prove non valide per il massimo circuito internazionale, annotiamo i successi del ghanese Benjamin Azamati sui 100 metri (10.18), della liberiana Thelam Davies sui 200 metri (22.42) e della tedesca Kristin Pudenz nel lancio del disco (64.85).