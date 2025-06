Federico Riva scrive la storia: record del miglio dopo 33 anni! Superato il mito Genny Di Napoli

Federico Riva ha firmato il nuovo record del miglio, togliendo un paio di secondi allo storico 3:51.96 che Gennaro Di Napoli corse il 30 maggio 1992 a San Donato Milanese. Dopo 33 anni è crollato il primato nazionale di una distanza di assoluto prestigio, anche se non è presente nei programmi dei Mondiali e delle Olimpiadi: ai Giochi e nella rassegna iridata si gareggia sui 1500 metri e non sui 1609,34 metri, iconici nell’universo anglosassone.

Dopo aver siglato il personale sugli 800 metri ed essere diventato il secondo italiano di sempre sui 1500 metri in occasione del Golden Gala, l’azzurro ha firmato un 3:49.72 a Oslo (Norvegia), in occasione della sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Il 24enne romano si è ben destreggiato nel gruppo di testa e stazionava in quinta posizione fino al suono della campana, poi ha faticato a reggere il ritmo sull’ultima progressione.

Federico Riva è pian piano indietreggiato e nel finale ha dovuto stringere i denti, ma con grande caparbietà ha tenuto botta per diventare il primo italiano a scendere sotto la barriera dei tre minuti e cinquanta secondi, chiudendo in decima posizione. La gara è stata vinta dal portoghese Isaac Nader in 3:48.25 (record nazionale) davanti all’australiano Cameron Myers (3:48.87) e all’olandese Stefan Nillessen (3:49.02).