Federico Cinà in corsa per le NextGen Finals. Il giovane italiano è in top10 nella Race

Dopo un anno nel quale non ci sono stati italiani nelle Next Gen ATP Finals (ma negli anni passati c’erano state vere e proprie scorpacciate), il 2025 potrebbe riportare un giocatore azzurro nell’evento dicembrino riservato ai giovani in rampa di lancio e che ha preso casa a Jeddah.

La Race legata al futuro torneo arabo, infatti, vede Federico Cinà al momento al nono posto con 139 punti, gli ultimi dei quali arrivati al Challenger di Bratislava, dove ha perso nei quarti di finale dal kazako Alexander Shevchenko. Il punteggio è lo stesso del tedesco Justin Engel, il 2007 emerso a Stoccarda. Poco più dietro il norvegese Nicolai Budkov Kjaer e il cinese Juncheng Shang (che, però, sta vivendo una stagione negativa rispetto alle attese).

Sono 4 i punti di ritardo dall’ottavo posto, attualmente occupato dallo spagnolo Martin Landaluce (anche lui fermato ai quarti a Ilkley). Entrambi sono stati superati dal croato Dino Prizmic, che proprio a Bratislava si è guadagnato la finale con lo scalpo del cileno Cristian Garin e, in caso di vittoria, salirebbe al quarto posto.

Al momento inavvicinabili i primi tre: il ceco Jakub Mensik ha vinto anche il Masters 1000 di Miami, il brasiliano Joao Fonseca è atteso al cambio di passo in tempi brevi e l’americano Learner Tien già vanta gli ottavi degli Australian Open. Sono questi, perciò, i nomi sui quali è anche legittimo avere un margine di dubbio circa la loro presenza o meno alle Next Gen ATP Finals.

Un fatto, quello dell’assenza di alcuni giocatori, già ben noto. Questi i forfait nel corso degli anni: Zverev 2017, Zverev e Shapovalov 2018, Tsitsipas, Auger-Aliassime e Shapovalov 2019, Sinner, Auger-Aliassime e Brooksby 2021, Alcaraz, Rune e Sinner 2022, Alcaraz, Rune, Shelton e Musetti 2023, nessuno nel 2024. Numerosi nomi tra questi avevano già l’impegno delle ATP Finals vere e proprie. Per gli altri scelte, infortuni o necessità di riposare.

CLASSIFICA RACE NEXT GEN ATP FINALS

La situazione prima della finale del Challenger di Bratislava

1 Jakub Mensik (CZE) 1680

2 Joao Fonseca (BRA) 850

3 Learner Tien (USA) 500

4 Alexander Blockx (BEL) 199

5 Nishesh Basavareddy (USA) 186

6 Rodrigo Pacheco Mendez (MEX) 171

7 Dino Prizmic (CRO) 170 (220 se vince Bratislava)

8 Martin Landaluce (ESP) 143

9 Federico Cinà (ITA) 139

10 Justin Engel (GER) 139

23 Lorenzo Carboni (ITA) 52

26 Federico Bondioli (ITA) 50

33 Pierluigi Basile (ITA) 40

34 Filippo Romano (ITA) 38

49 Jacopo Vasamì (ITA) 21