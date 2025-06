Federico Burdisso conquista il pass per i Mondiali e rinasce nei 200 farfalla al Settecolli

Federico Burdisso ha vinto i 200 farfalla al Settecoli con il tempo di 1:54.76 e ha così firmato il minimo per i Mondiali che andranno in scena a Singapore nel mese di luglio. L’azzurro è partito brillantemente, si è reso protagonista di un’ottima prima vasca, ha tenuto botta nella seconda parte di gara, resistendo con grande caparbietà agli avversari e riuscendo così a imporsi in maniera autoritaria a Roma davanti al giapponese Tomoru Honda (1:55.40) e all’ungherese Richard Marton (1:56.11).

Il 24enne lombardo, medaglia di bronzo proprio in questa specialità alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è rinato in maniera perentoria dopo non essere riuscito a meritarsi il biglietto per i Giochi di Parigi 2024 e avrà così la possibilità di gareggiare nella rassegna iridata, dopo essere salito sul podio con la 4×100 misti (oro a Budapest 2022 e bronzo 2024). Il risultato odierno fa ben sperare per il nostro portacolori, che non è andato così lontano dal suo record italiano (1:54.28 siglato il 19 maggio 2021 a Budapest).

Federico Burdisso è tornato a Gubbio dal suo storico allenatore Simone Palombi nel mese di settembre e nella Capitale si è rilanciato, dopo il secondo posto ottenuto sui 100. I passaggi odierni: 25″46, 28″43, 29″77 e chiusura in 31″10, tornando a rompere il muro di 1’55” dopo quattro anni.