Federico Burdisso confessa: “Dopo il Settecolli mi ero ritirato. Ho troppa voglia di dimostrare, devo restare tranquillo”

Ripartire tornando al passato. Federico Burdisso ha attraversato un momento non semplice della sua carriera, pensando anche al ritiro dopo la mancata qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il 23enne di Pavia, però, ha cambiato idea, ricominciando dal suo vecchio allenatore Simone Palombi e da Gubbio, proprio dove è stata realizzata un’intervista speciale per OA Focus, il programma di Alice Liverani che in onda sul canale YouTube di OA Sport. Un racconto a 360° della vita sportiva e anche umana di un ragazzo che ha raggiunto traguardi eccezionali e che adesso punta a rinascere sportivamente parlando.

Ad inizio intervista si parla di quando è nato questo amore per l’acqua e per il nuoto: “In acqua mi ci hanno proprio buttato. Abbiamo una casa in Sardegna, dove ci siamo sempre andati fin da piccoli con i miei genitori. Non si fidavano di lasciarci andare in spiaggia e in mare da soli a me e mio fratello. Per questo ci hanno fatto fare lezioni di nuoto, così imparate e da lì è partito veramente tutto. C’era una grande rivalità con mio fratello da piccolino, anche perchè lui è più grande di quattordici mesi. Anche questo mi ha spinto a migliorare sempre di più. Inoltre io venivo da una realtà più o meno piccola, perchè sono di Pavia, e mi ricordo che da piccolino arrivavo fino ai provinciali e continuavo a vincere visto che eravamo in pochi. Il sentirmi fortissimo ai tempi da piccolino mi ha sempre aiutato moltissimo”.

Le tappe della carriera di Burdisso: “Da Pavia me ne sono andato via molto giovane e ho iniziato a nuotare a Milano. Ho cominciato a fare i primi Europei Juniores. A 15 anni mi sono poi spostato in Inghilterra e sono andato a nuotare lì due anni, anche perchè studiavo. In quel momento mi sono spostato sotto la guida di Simone Palombi, che veniva a volte lì ad allenarmi, mi mandava i lavori, siamo riusciti a gestire questa distanza sia in Inghilterra sia anche in America, dove ho fatto poi quattro anni di università. Cercavamo di gestire il tutto, anche se io non sono facile da gestire. La prima gara assoluta è stata Glasgow 2018, che è una delle gare che mi è rimasta più impressa. Erano i 200 delfino e arrivai in semifinale, facendo il mio tempo e arrivai nono. Ero un po’ arrabbiato, ma dopo un paio d’ore sento che lo speaker annuncia la rinuncia di James Guy. Dunque il giorno dopo ero a fare la finale, dove mi presentavo solo per divertirmi, senza pressioni e dalla corsia 8 arrivai terzo, ma senza rendermene conto. Mi vengono ancora i brividi a pensarci, ma davvero è stato qualcosa di incredibile. Se hai una corsia può sempre succedere di tutto in finale”.

Il grande cambiamento di questa stagione con l’arrivo a Gubbio e il ritorno con il suo storico allenatore Simone Palombi: “Quest’anno ci sono stati cambiamenti, che mi hanno riportato sulla retta via. Fino all’anno scorso ero ad Ostia, quest’anno mi sono trasferito a Gubbio proprio sotto la vecchia guida del mio allenatore Simone Palombi. Io l’ho conosciuto quando avevo 15 anni e lui mi ha preso sotto la sua guida anche quando ero a Roma da solo senza famiglia. Praticamente è stato un secondo padre, mi aiutato in tutto ed è un rapporto che andava oltre il solo essere allenatore. Un rapporto che mi è mancato in questi anni, perchè non riesco a vedere l’allenatore solo come quello che mi dice vai avanti e indietro in vasca. Io devo provare stima, fiducia, avere un rapporto anche fuori dall’acqua e dalla piscina. Con Simone c’è tutto questo. Sono molto legato”.

Burdisso ripercorre anche il momento della decisione di ricominciare tutto da capo con Palombi: “Dopo il Settecolli, quando non mi sono qualificato per le Olimpiadi di Parigi, avevo deciso di smettere. Per tre mesi ero convinto di aver smesso ed ero molto sereno, anche perchè non era la cosa che più mi faceva stare bene. Ho sofferto molto in questi anni e il non essermi qualificato per le Olimpiadi era stato il punto d’arrivo. Per caso ho risentito Simone, che mi aveva detto che si era trasferito qui a Gubbio e mi ha detto di seguirlo qui per qualche giorno. Mi ha detto di venire a fare un po’ il turista, di vedere come potevo trovarmi. La città è veramente magica, che ti dà un’energia particolare. Da un giorno con l’altro ho deciso di venire qui e sono venuto qui senza una casa”.

Cosa è cambiato rispetto a quattro anni fa nel Burdisso atleta/uomo: “Sono molto più consapevole di quattro anni fa. Questo è un bene sotto certi punti di vista ed un male sotto altri. Questa è una cosa che devo gestire ancora bene. La consapevolezza di me stesso è un viaggio e devi darti del tempo. Non puoi accelerare o forzare i tempi”.

Il nativo di Pavia sta lavorando molto sulla velocità, propedeutica anche per i suoi 200 farfalla: “Ho lavorato con Rossetto per allenarmi sulla velocità e mi sono portato dietro molto di quel lavoro. Adesso con Simone stiamo cercando di velocizzare il 200 e poi di ottimizzare al meglio anche il 100. Anzi forse ora stiamo lavorando molto di più sul 100, soprattutto sul ritorno”.

Le speranze in vista del Settecolli: “Al Settecolli devo solo stare tranquillo. Perchè in questo momento ho troppa voglia di tornare, di dimostrare anche a me stesso di essere tornato. Basta stare tranquillo e fare quello che faccio in allenamento e per cui ho lavorato”.