Federica Brignone pedala sulla cyclette: “Mi devo accontentare, avrei preferito la Cassanata Tour”

Federica Brignone sta proseguendo il suo lungo periodo di riabilitazione dopo il bruttissimo infortunio occorsole a inizio aprile durante i Campionati Italiani di sci alpino. La detentrice della Coppa del Mondo generale si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico subito dopo l’incidente, ma per fortuna è riuscita a scongiurare un’operazione aggiuntiva al crociata. Lo scorso 3 giugno la fuoriclasse valdostana aveva dichiarato di voler tornare a camminare il prima possibile ed è riuscita nell’intento una decina di giorni fa.

La Campionessa del Mondo di gigante aveva postato un breve video su Instagram in cui si vedeva che muoveva alcuni passi sul tapis roulant e oggi ha pubblicato una foto che la ritrae su una cyclette, intenta a pedalare: la complicata marcia per ritrovare la propria condizione fisica e provare a tornare in pista per sognare in grande alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è appena incominciata, l’importante è non affrettare i tempi e lavorare nel miglior modo possibile.

La 34enne non ha di certo perso l’ironia: “Adesso pedalo anche io! Mi sarebbe piaciuto decisamente di più salire in sella e partecipare alla Cassanata Tour di Davide Cassani, organizzata insieme al Team Technipes #InEmiliaRomagna sostenuto dagli amici di Caffè Borbone. Un’iniziativa speciale e un viaggio che unisce sport e natura per gli appassionati che pedaleranno tra i paesaggi mozzafiato da Milano a Cortina. Per ora mi devo accontentare della mia fidata cyclette ma alla fine della sessione mi premierò anche io con un buon caffè!“.