Federica Brignone non dovrà operarsi al crociato: “La gamba risponde bene. Sulle Olimpiadi…”

Federica Brignone è intervenuta in conferenza stampa al J-Medical di Torino per aggiornare sulla propria condizione fisica a due mesi di distanza dal terribile infortunio rimediato durante i Campionati Italiani di sci alpino. La fresca vincitrice della Coppa del Mondo generale ha manifestato un certo ottimismo: “Sono due mesi passati velocemente, tantissimo tempo passato qui dentro al J-Medical, ma sembra di aver appena iniziato. Ho voglia di lavorare ancora più sodo e riprendere a camminare il prima possibile, quello che mi è mancato di più nell’ultimo mese è la mia indipendenza“.

La fuoriclasse valdostana ha poi proseguito: “È stata una stagione pazzesca, adesso sto bene: tutto sta andando per il meglio, sono positiva. La gamba risponde bene, così come la parte ossea. Quello che adesso mi dà fastidio è il ginocchio. Più in generale le capsule, i legamenti, le articolazioni: c’è ancora infiammazione. Sto lavorando al J-Medical e ci starò fino a che non sarò guarita e non sarò pronta per fare una preparazione al 100% e quasi pronta per sciare“.

Inevitabile il passaggio sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: “Ai tifosi mi piacerebbe dire che sarò sicuramente a Milano-Cortina, ma non lo so. Prima di tutto provo a recuperare per la mia salute e poi per la gara di sci. Che è una grandissima motivazione. È vero che c’è tempo, ma il tempo stringe“. Quando la rivedremo sulla neve? “Finché non appoggio il piede è difficile dirlo, certo mi faccio delle previsioni così mi motivo. Tornerò sugli sci per star bene, non su una gamba sola“.

Non ci sarà dunque la tanto temuta seconda operazione, come ha dichiarato il dottor Panzeri: “Il legamento crociato non ci dà preoccupazione, a oggi possiamo escludere un intervento. Ci sono anche altri legamenti interessati che abbiamo suturato, ma non opereremo“.