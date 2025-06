Federica Brignone inizia a vedere la luce e torna a camminare!

Federica Brignone lancia un messaggio positivo sul recupero dal gravissimo infortunio subito: attraverso una story postata su Instagram, infatti, la sciatrice azzurra ha mostrato i suoi progressi, caricando un breve video nel quale la si vede muovere alcuni passi sul tapis roulant.

L’azzurra, come indicato nelle immagini, continua il suo recupero al J Medical di Torino, ed ha accompagnato il video con la significativa didascalia “Starting to walk“, ovvero “Iniziando a camminare“, mentre la si vede in azione per alcuni secondi.

A fare da colonna sonora al girato sono i Dire Straits, con il brano “Walk of Life“, ovvero “Passeggiata di Vita“, una canzone iconica e molto significativa per il momento mostrato dall’azzurra. Dopo la terribile caduta dei Campionati Italiani, Federica Brignone continua nel lungo recupero in vista della stagione olimpica.