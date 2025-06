Federica Brignone cammina sul tapis roulant al J Medical: il video sui social che rincuora

Ogni giorno un miglioramento. Federica Brignone sta affrontando con grande determinazione dedizione il suo percorso di riabilitazione dopo il gravissimo incidente nel gigante dei campionati italiani in Val di Fassa. Sono trascorsi più di 80 giorni da quella caduta terribile e la fuoriclasse di La Salle, come aveva dichiarato nell’immediatezza di quanto accaduto, è pronta a questa sfida.

E così il video postato sui propri canali social, in cui cammina sul tapis roulant presso il J Medical, conforta e alimenta le speranze di chi vorrebbe vederla al più presto alle gare. La situazione, chiaramente, è molto complicata e si è solo nella prima fase di questo cammino riabilitativo iniziato dopo il crash dello scorso 3 aprile.

STORIA FEDERICA BRIGNONE INSTAGRAM

La valdostana si sta spendendo moltissimo presso la struttura della Juventus a Torino per tornare, anzitutto, a camminare regolarmente. Dopo di ciò, pensare a cosa fare per tornare a competere in una stagione che, come gli appassionati sanno, avrà nelle Olimpiadi di Milano Cortina l’evento clou.

Brignone farà di tutto per esserci, ma il pensiero in questo momento non la sfiora, nella consapevolezza che questa situazione andrà affrontata un passo alla volta, vivendo anche con leggerezza altre situazioni. Non sono mancate, infatti, le presenze di Federica in eventi sportivi e non, ultimo dei quali al GP d’Italia del Mugello del Motomondiale. A questo punto, non resta che attendere.