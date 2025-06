Fed Cup, zoom sul team USA

Archiviata positivamente la settimana argentina di Davis, il prossimo week end sarà ancora a tinte azzurre ma con una sfumatura di rosa, per i quarti di finale di Fed Cup: le azzurre detentrici del titolo sfideranno a Cleveland le rivali americane, prive però delle sorelle Williams e anche di altre big.

Madison Keys (n.37), Alison Riske (n.47), Christina McHale (n. 59) e Lauren Davis (n.60) saranno le 4 portacolori a stelle e strisce: sulla carta tutte temibili, al cospetto delle debuttanti azzurre che hanno in Karin Knapp la loro punta di diamante.

La Keys in particolare è di gran lunga la più pericolosa, ma nel confronto con la Knapp e la Giorgi può andare in difficoltà: McHale e Davis sono delle valide alternative per Mary Joe Fernandez che avrà dalla sua anche il vantaggio di avere una coppia di doppio più affiatata della nostra in caso di ricorso al quinto match.

Ma l’auspicio tricolore è quello di riuscire ad archiviare quanto prima la difficile pratica americana…

