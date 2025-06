Fed Cup, Italia senza big contro gli USA!

Martedì Corrado Barazzuti ufficializzerà i nomi delle 4 azzurre che saranno convocate per il primo turno della Fed Cup 2014, in programma contro gli Usa, a Cleveland, l’8 e il 9 Febbraio: a sorpresa le convocate dovrebbero essere Camila Giorgi, Karin Knapp, Nastassja Burnett e Alice Matteucci. Per la Giorgi e per la Matteucci si tratterebbe della prima convocazione in assoluto in maglia azzurra.

Le “big” Sara Errani, Roberta Vinci, Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, avrebbero chiesto infatti di essere esentate dalla trasferta a stelle e strisce: il calendario del circuito WTA sarebbe la causa principale della loro scelta. Dopo gli Australian Open le “fantastiche quattro” si sono trasferite a Parigi per il torneo Premier e dopo il turno di Fed Cup il calendario prevede il torneo di Doha, negli Emirati Arabi. In 16 giorni un giro del mondo che potrebbe avere pesanti ripercussioni in chiave fisica e mentale, con ripetute difficoltà di ambientamento legate al fuso orario.

“In accordo con la Federazione – ha spiegato Barazzutti al sito federale – abbiamo deciso di accogliere la richiesta delle nostre veterane. Anche e soprattutto in virtù del fatto che queste ragazze hanno già dimostrato il loro enorme attaccamento alla maglia azzurra, sacrificandosi più di chiunque altro e mettendo spesso da parte dei legittimi interessi personali. Le quattro Fed Cup vinte e il lustro che hanno dato all’Italia in questi anni, anche a livello individuale, non possono essere ignorati”. Errani, Vinci, Pennetta e Schiavone si sono però rese disponibili sin da adesso per i successivi appuntamenti di Fed Cup: “E’ un momento particolare per le carriere delle nostre ragazze – ha aggiunto Barazzutti – ed è comprensibile che chiedano di potersi preparare al meglio per i prossimi appuntamenti del circuito, che per loro possono valere diverse posizioni in classifica”.

Per Camila Giorgi, 22 anni, italoargentina che si allena al centro tecnico nazionale di Tirrenia, la convocazione sarebbe un premio dopo i progressi tecnici mostrati soprattutto negli Slam (ottavi già raggiunti a Wimbledon e Us Open).

Alice Matteucci invece è una delle promesse a livello giovanile, con il titolo europeo a squadre: pescarese, classe 1995 e numero 710 della classifica WTA, ha già esordito lo scorso anno al torneo di Palermo, ma al momento gioca quasi esclusivamente tornei del circuito Itf.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com