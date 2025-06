Fed Cup 2014, USA-Italia: ci siamo!

Ancora poche ore di attesa e poi inizierà la Fed Cup 2014 anche per i colori azzurri: alle 19 toccherà a Karin Knapp provare a far mettere la testa avanti all’Italia sin da subito nella prima giornata di gare a Cleveland.

La 26enne altoatesina (n°40 del ranking) scenderà in campo contro Christina McHale, n°62 delle classifiche WTA, ma vincitrice nell’unico precedente tra le due giocato agli Internazionali di Roma dello scorso maggio per 7-5 6-2: Karin ha l’occasione per il riscatto.

A seguire Camila Giorgi (n°84) contro Madison Keys (n° 37): sulla carta sembrerebbe un confronto impari, con la statunitense che ha vinto anche l’ unico confronto tra le due nel circuito ITF 2012 a New Braunfels per 3-6 6-4 6-4, ma la bella marchigiana non è nuova ad imprese simili.

Domani alle 18 le sfide ad avversarie invertite: primo incontro in assoluto tra la Knapp e la Keys, mentre la Giorgi proverà a riscattare la recente sconfitta con la McHale nelle qualificazioni del torneo Wta di Sidney dello scorso mese per 5-7 7-5 6-3.

A seguire l’eventuale doppio di spareggio con Burnett/Matteucci contro la coppia statunitense Davis/Riske, ma l’auspicio di tutti è che se proprio deve esserci il debutto delle due giovani azzurre in Fed Cup, che sia magari decisivo per la qualificazione alle semifinali.

Semifinali che l’Australia vede molto vicine grazie al 2-0 inflitto ad una Russia rimaneggiatissima.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com