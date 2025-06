Fed Cup 2014, tutto sulle altre sfide dei quarti

La Fed Cup 2014 scalda i motori ed è pronta a partire con il primo turno che vedrà le prime 8 nazioni al mondo sfidarsi per conquistare l’insalatiera d’argento detenuta dall’Italia.

Oltre alla sfida tra le azzurre e le rivali statunitensi in programma a Cleveland, saranno altre tre le partite in programma.

Spagna-Repubblica Ceca:rientrate nuovamente nel gruppo principale, le spagnole guidate dall’ex stella Arantxa Sanchez sulla terra rossa di Siviglia incroceranno la Repubblica Ceca, nettamente favorita dai pronostici della vigilia. Tra le padrone di casa si punta tutto su Carla Suarez Navarro, mentre le ceche tra la Safarova, la Zakopalova ed il doppio hanno molte frecce al loro arco.

Slovacchia-Germania: sfida molto equilibrata quella tra le due nazionali europee. Padrone di casa fortissime in singolare con la Cibulkova, recente finalista agli Australian Open 2014 e la Hantuchova, top 30. Peccano nel doppio, lì dove le tedesche possono vantare una coppia solidissima in caso di spareggio, composta dalla Groenefeld e la Georges, senza dimenticare la Petkovic e la Kerber in singolare…

Australia-Russia:le russe, finaliste della scorsa edizione, continuano a dover rinunciare alle loro big, che snobbano la manifestazione. Basterà alla Stosur ed alla Dellacqua per archiviare in fretta la pratica?

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com