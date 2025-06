Fed Cup 2014, splendida Knapp: 1-0 Italia!

Inizia nel migliore dei modi la Fed Cup 2014 per l’Italia: a Cleveland nel primo match dei quarti di finale contro gli USA Karin Knapp ha conquistato il primo punto per l’Italia grazie alla vittoria in tre set su Christina Mchale per 6-3 3-6 6-1.

Decisivo nel primo set un break al quarto gioco, con l’altoatesina che vola sul 3-1 e gestisce fino al 6-3 finale mantenendo i turni di servizio; il secondo set si apre con break dell’azzurra che perde però il turno di battuta il gioco successivo e subisce un altro break decisivo nell’ottavo game che consente all’americana di chiudere con lo stesso punteggio della prima frazione la seconda partita.

La Knapp però non si demoralizza e vola nel terzo set sul 4-0, poi cede un game alla Mchale su un suo turno di battuta, ma strappa nuovamente il servizio nel sesto gioco e tiene il servizio per il 6-1 finale e l’1-0 Italia.

Tra poco in campo Camila Giorgi contro la Keys: le azzurre vogliono il 2-0…

