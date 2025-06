Fed Cup 2014, Italia il nuovo corso fa faville!

Alzi la mano chi credeva ad un esito così scontato nei quarti di Fed Cup: in appena 3 mosse Karin Knapp e Camila Giorgi hanno eliminato gli Stati Uniti dalla corsa alle semifinali e fatto ricredere anche i più scettici sul nuovo corso adottato da Barazzuti.

Senza le big, c’era molta attesa per il debutto assoluto della Giorgi e per quello da numero uno per la Knapp, che però non hanno tradito le attese: splendida soprattutto l’altoatesina che pur soffrendo più del dovuto contro Riske e McHale, ha avuto l’onere e l’onore di aprire e chiudere la contesa, dando una spinta emotiva non indifferente alle compagne di squadra.

Cosa dire più di Camila Giorgi: debutto assoluto in Fed Cup a 22 anni ed appena 3 giochi concessi a Madison Keys, numero 37 al mondo. Un’impresa degna del suo talento, che se non verrà sciupato in futuro la porterà sicuramente tra le prime 10 al mondo. Basterà trovare continuità e gestire le indubbie capacità della bella marchigiana per far diventare ordinaria amministrazione incontri del genere.

Pazienza se poi Natassja Burnett ed Alice Matteucci hanno perso in doppio alla loro prima in azzurro, il week end di Cleveland ci consegna un gruppo solido e di prospettiva anche dietro alle fantastiche quattro (pronte al rientro in semifinale contro la vincente di Spagna-Repubblica Ceca ndr) e ci conferma che nello sport e non solo sarebbe l’ora che l’Italia desse finalmente spazio e fiducia ai giovani.

