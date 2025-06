Fausto Desalu, la sgasata con il terzo tempo di sempre: l’Italia prende il largo agli Europei a squadre!

Fausto Desalu ha conquistato un pregevole secondo posto sui 200 metri agli Europei a squadre, incamerando un altro risultato fondamentale per le ambizioni dell’Italia dopo il successo firmato da Leonardo Fabbri nel getto del peso. Il Campione Olimpico della 4×100 a Tokyo 2020, che ieri sera si era distinto nell’incerottata staffetta, ha ribadito di essere in ottima forma e ha chiuso con il buon tempo di 20.18 (1,8 m/s di vento a favore): il 31enne ha migliorato di nove centesimi lo stagionale siglato un mese fa a Bruxelles e ha firmato il terzo crono della propria carriera, a un decimo esatto dal personale firmato lo scorso anno a La Chaux-de-fonds.

Il velocista lombardo è uscito bene dai blocchi di partenza (0.129 il tempo di reazione), ha spinto brillantemente lungo la curva ed è entrato bene sul rettilineo, iniziando un avvincente spalla a spalla con l’olandese Xavi Mo-Ajok. L’avversario aveva più birra nelle gambe e negli ultimissimi metri ha preso il largo, trionfando addirittura con un rilevantissimo 20.01, record dei campionati e miglior prestazione europea stagionale. Il nostro portacolori si è lasciato alle spalle il britannico Toby Harriers (20.25), il ceco Tomas Nemejc (20.55) e lo spagnolo Adria Alfonso (20.57).

L’apporto di Fausto Desalu, che ai microfoni della Rai ha dichiarato di sentirsi vicino alla possibilità di battere un muro importante (chiaramente quello dei 20 secondi, impresa riuscita soltanto a Pietro Mennea alle nostre latitudini), ha dato una grande spallata alla classifica generale e l’Italia ha allungato di forza in testa alla graduatoria, anche perché il quotato Joshua Hartmann non è andato oltre l’ottava piazza (20.63): l’azzurro ha portato a casa 15 punti, il tedesco soltanto 9 e così il saldo positivo è di +6 in questa prova sul mezzo giro di pista.