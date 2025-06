Fausto Desalu brilla sui 200: “Sono sulla strada giusta per abbattere il muro dei 20 secondi…”

Fausto Desalu risponde presente anche nella sua gara individuale, dopo la buona prestazione di ieri sera come terzo frazionista della 4×100, e conquista un ottimo secondo posto nei 200 metri in occasione dei Campionati Europei a squadre 2025 di atletica. Lo sprinter azzurro si è avvicinato al record personale correndo in 20.18 (vento ai limiti della regolarità, +1.8 m/s) sulla pista dello stadio Vallehermoso di Madrid, arrivando solamente alle spalle dello scatenato neerlandese Xavi Mo-Ajok (20.01) e regalando all’Italia 15 punti di platino per avvicinarsi al secondo titolo consecutivo nell’ex Coppa Europa.

“L’importante oggi era battersi con onore e portare a casa più punti possibile. Per quanto mi riguarda è stata una bella gara. Peccato per quegli ultimi 50 metri, perché comunque non ho accettato che mi andasse via l’olandese, non ho avuto la pazienza delle gare precedenti e mi sono un po’ indurito per andare a prenderlo. Ho fatto comunque lo stagionale, quindi va bene“, le dichiarazioni a caldo del campione olimpico di Tokyo 2021 in staffetta.

“So di essere sulla strada giusta per abbattere un muro molto importante, perché non mi era mai successo in tutta la carriera di fare tre gare di fila così costanti: 20.27, 20.21 e 20.18. So di avere una buona condizione. Peccato perché oggi le condizioni c’erano e si poteva fare un buon crono. Complimenti all’olandese, ma direi che l’appuntamento è alla prossima gara“, le parole di Desalu ai microfoni di Rai Sport.