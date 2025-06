Fabio Fognini saluta subito Maiorca, Altmaier lo batte sull’erba spagnola

Fabio Fognini saluta già alla domenica il torneo ATP 250 di Maiorca. Il ligure cede per 6-3 3-6 6-3 al tedesco Daniel Altmaier in un’ora e 47 minuti, non riuscendo dunque a cogliere la prima vittoria del 2025 in un tabellone principale. Adesso Wimbledon, dov’è entrato all’ultimo per forfait del francese Arthur Fils.

I primi game non aiutano Fognini, che subito subisce il break, solo per poi costringere Altmaier a fronteggiare tre palle del 2-2. Il tedesco serve benissimo e cancella le chance, poi il parziale si rivela di buonissima qualità perché entrambi fanno ricorso ad alcune delle loro migliori qualità. Pur se Fabio lotta, e nel nono game si trova pure 15-30, dall’altra parte arrivano tre punti di spessore che portano al 6-3 in meno di 40 minuti.

Il taggiasco, però, non è tipo da voler restare a guardare, anzi. Le sue trame lo portano a mettere insieme un parziale da 12 dei primi 15 punti, che gli vale un brillante 3-0. Strappa applausi Fognini, che sfodera di tanto in tanto colpi spettacolari che per vent’anni abbondanti abbiamo visto nel suo praticamente infinito repertorio. Ci sarebbero sia una palla del 4-0 che un set point sul 5-2, ma è sempre bravo Altmaier a servire bene, prima che arrivi comunque il 6-3 che dopo meno di un’ora e 10 manda il match al terzo set.

A parte uno 0-30 di Fognini subito neutralizzato da Altmaier nel primo game, di emozioni all’inizio del parziale decisivo non ce ne sono troppe. Sul 2-3, però, da un game tranquillo si passa alle possibilità di break del tedesco, che riesce in un modo o nell’altro a provare ad andarsene. Nel game successivo, però, è lo stesso Altmaier a disunirsi: controbreak regalato a zero con due doppi falli di fila. Fognini, però, non sfrutta l’occasione: altro game ai vantaggi, di nuovo il suo avversario riesce a tentare la fuga decisiva. Bastano pochi minuti e il match si chiude.

Alla fine dei conti tutto si decide su pochi dettagli, tra i 22 vincenti e 33 gratuiti di Fognini e i 24-38 di Altmaier. E, di nuovo, per il solito lato paradossale del tennis, a Fabio tocca anche una mezza beffa: ha vinto un punto in più, 84-83. Questo sport, in breve, di matematico ha poco.