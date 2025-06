Fabio Fognini riceve una wild card per il torneo di Stoccarda: tre azzurri sull’erba tedesca

Dal 9 al 15 giugno la stagione sull’erba del massimo circuito internazinale del tennis inizierà e l’ATP250 di Stoccarda è tappa ormai fissa nel calendario. Un evento in cui il giocatore più in alto in classifica dovrebbe essere, salvo ripensamenti, Alexander Zverev (n.3 del mondo).

Da capire se ci sarà il californiano Taylor Fritz, condizionato da non pochi problemi fisici nelle ultime settimane, mentre potrebbe rispondere all’appello l’altro statunitense Ben Shelton. Un evento in cui si pensava avremmo rivisto in azione Matteo Berrettini, costretto a saltare il Roland Garros per un problema agli addominali.

Tuttavia, il romano ha deciso di rinunciare anche all’appuntamento in Germania, spostando il focus sul Queen’s (16-22 giugno), prima di Wimbledon (30 giugno-13 luglio). Pertanto, in casa Italia, avremo tre rappresentanti nel tabellone principale. Oltre a Matteo Arnaldi e a Lorenzo Sonego, infatti, ci sarà Fabio Fognini.

Gli organizzatori hanno invitato con una wild card il giocatore ligure, che sta vivendo un’annata molto particolare. È ragionevole pensare, infatti, che questa possa essere l’ultima stagione della carriera del talentuoso tennista nostrano.