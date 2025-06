Fabio di Giannantonio: “Importante mantenere la continuità. Sto conoscendo la moto solo ora”

Un pilota sempre più in crescita. Fabio di Giannantonio ha strappato un’ottima quarta posizione nella Sprint Race valida per il GP d’Olanda, decimo atto del Motomondiale 2025 di MotoGP in scena questo fine settimana presso l’iconico circuito di Assen.

Il pilota in sella al Team Pertamina Enduro VR46, in striscia positiva, sta accumulando risultati sempre più incoraggianti, confermati anche nella prestazione odierna, dove non solo ha superato la Ducati di Francesco Bagnaia, ma ha provato anche ad avvicinarsi al gradino più basso del podio, poi ottenuto con solidità da Marco Bezzecchi, terzo davanti al solito tandem composto da Marc ed Alex Marquez.

Visibilmente soddisfatto, il centauro romano ha commentato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport Italia: “Era importante ripartire da dove avevamo lasciato. Stiamo facendo bene – ha detto “Diggia” – Mi rode perché dobbiamo migliorare in qualifica, dobbiamo sfruttare bene la gomma. Mi cambia poco tra la gomma nuova e quella un po’ usata: questo fa la differenza, se devi abbassare di un secondo e mezzo e fai solo un secondo è un problema. Mi sono comunque divertito, ma ho l’amaro in bocca perché due secondi dal primo sono troppi“.

Di Giannantonio ha poi proseguito: “Sembra un dejavu, ma non è banale quello che sto dicendo: è il nostro quarto anno in MotoGP con una moto nuova da sviluppare. Ho iniziato questa stagione non al top, con due infortuni. Abbiamo iniziato a capirci, abbiamo preso una strada che non ci tornava. Dal test di Aragon ci siamo conosciuti meglio. Sembrano parole al vento, ma stiamo conoscendo la nuova moto ora. Stiamo quindi costruendo”.