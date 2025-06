Fabio Cannavaro critica il sistema calcio in Italia: “Abbiamo seri problemi nelle strutture, stadi inguardabili”

Questa sera a Oslo la Nazionale italiana di calcio inizierà il proprio cammino nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli azzurri affronteranno in trasferta la Norvegia, sulla carta la compagine più temibile del raggruppamento. Un impegno complicato per la formazione allenata da Luciano Spalletti, in considerazione delle diverse defezioni della vigilia.

L’obiettivo è ottenere un risultato utile per non iniziare in salita il cammino e non vivere nuovamente l’incubo delle qualificazioni, ricordando che nelle due ultime edizioni della rassegna iridata la selezione del Bel Paese non è riuscita a prendervi parte. Nei fatti, l’ultima immagine che scalda i cuori degli appassionati di calcio italiani in un Mondiale risale all’esperienza in Germania del 2006.

19 anni fa vi fu il trionfo della squadra di Marcello Lippi, con Fabio Cannavaro capitano di quella compagine e in quello stesso anno premiato col Pallone d’Oro. Un Cannavaro che ora, con occhi diversi, valuta la situazione del nostro Paese, legato al calcio. “Chi gira il mondo sa che il nostro paese è apprezzato per tantissime cose. La moda, la Ferrari, le macchine, il cibo ma la passione che trovo in giro per il mondo per il nostro calcio è veramente impressionante“, ha dichiarato l’ex giocatore nel corso dell’evento inaugurale del Festival della Serie A a Parma.

“Purtroppo il nostro problema sono le strutture, rispetto a quello che ho visto in giro per il mondo, sono veramente inguardabili, spero che al più presto si riesca comunque a costruire stadi nuovi“, ha aggiunto Cannavaro, che nel pomeriggio sarà premiato nel pomeriggio come Legendary Player dalla Lega Serie A.