Fabbri e Iapichino le punte azzurre nell’ultima giornata degli Europei a squadre. L’Italia sogna il bis

Si preannuncia un’ultima giornata di fuoco ai Campionati Europei a squadre 2025 di atletica, in corso di svolgimento allo stadio Vallehermoso di Madrid. L’Italia, grazie alla fantastica rimonta di ieri, si trova infatti al comando della classifica generale con un vantaggio di 24 punti sulla Germania, 33.5 sulla Polonia, 36.5 sui Paesi Bassi, 38 sulla Gran Bretagna, 41 sulla Spagna padrona di casa e 59.5 sulla Francia quando mancano 12 gare alla fine.

I transalpini sembrano ormai tagliati fuori, mentre i primi sei Paesi sono racchiusi in 41 punti e possono ancora sognare il bersaglio grosso. Gli azzurri dovranno dare battaglia per ogni singolo punto, perché stasera il programma prevede quattro specialità a rischio come i 3000 siepi (Gaia Colli), il salto in alto (Idea Pieroni) ed il giavellotto sia maschile (Roberto Orlando) che femminile (Paola Padovan) in cui non sarà semplice anche solamente entrare in top10.

Italia chiamata dunque a fare legna con i suoi big Leonardo Fabbri, favorito principale nel getto del peso in qualità di primatista mondiale stagionale, e Larissa Iapichino, pronta a sfidare la formidabile tedesca Malaika Mihambo e la francese Hilary Kpatcha per andare a caccia dei 16 punti nel salto in lungo dopo aver superato finalmente la fatidica soglia dei 7 metri un mese fa a Palermo.

Podio possibile anche con Fausto Desalu (miglior accredito stagionale) nei 200, Federico Riva nei 1500, Yeman Crippa (che torna per l’occasione su pista) nei 5000 e forse anche con Marta Zenoni nei 1500. Da non escludere l’ipotesi che possa decidersi tutto nella staffetta 4×400 mista, ultima gara della manifestazione, con tante incognite legate alle scelte di formazione dei vari Paesi.