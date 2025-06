F1: Verstappen spegne sul nascere le polemiche: “Con Perez ottimo rapporto”

Un episodio di tre anni fa che fa ancora discutere. Max Verstappen non ha ceduto alle provocazioni nel media day valido per il GP d’Austria, undicesima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana sul tracciato di Spielberg. Il Campione del Mondo ha infatti quasi glissato la richiesta di commentare le parole pronunciate qualche giorno fa dall’ex compagno di scuderia Sergio Perez.

Nello specifico “Checo” era tornato alle tensioni del 2022, un anno molto particolare per quanto successo al GP di Monaco, evento contrassegnato da un incidente durante le qualifiche che non ha permesso a nessuno dei due piloti Red Bull di migliorarsi. Un avvenimento che, secondo il messicano, ha profondamente irritato l’olandese: “Questo è Max. Si tiene le cose dentro finché non le lascia uscire, e questo di solito succede in pista”, ha detto Perez ai microfoni di Racingnews365.

Delle parole che non sembrano aver assolutamente smosso Verstappen, il quale si è limitato a difendere l’ex teammate, attribuendo l’indiscrezione soltanto ai giornali: “Vado molto d’accordo con Checo. Siamo stati ottimi compagni di squadra, quindi nutro grande rispetto per lui e lui nutre grande rispetto per me. Spero di rivederlo presto nel paddock. Devo ancora dargli uno dei miei caschi. Gliel’ho promesso, perché mi ha dato uno dei suoi con un messaggio molto carino. Quindi gli ho promesso che gliene avrei dato uno dei miei in Messico”.

Il nativo di Hasselt ha dunque aggiunto: “Qualunque cosa scrivano i media, so bene com’è Checo e andiamo molto d’accordo”.