F1, Verstappen detta il passo nelle FP1 a Montreal. A muro Leclerc, indietro le McLaren

Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Canada 2025, decimo appuntamento del Mondiale F1. Al termine dei 60 minuti della manche, la migliore prestazione è stata fatta segnare da Max Verstappen che, con gomma rossa, ha firmato il crono di 1:13.193. L’olandese ha dettato il ritmo per quasi tutta la prova, spingendo al massimo la sua Red Bull nei giri cronometrati.

Seconda posizione a sorpresa per la Williams di Alexander Albon, che accumula un ritardo dalla testa di 0.039. Subito dietro il suo compagno di squadra Carlos Sainz, che conclude la sua prova a 0.082 dalla prima piazza. Ottimo avvio di weekend per entrambe le monoposto britanniche, che sono riuscite ad anticipare anche la Mercedes di George Russell (+0.342).

Quinta piazza per la Ferrari di Lewis Hamilton a 0.427 da Max Verstappen. Solo decimo invece Charles Leclerc (+0.692) che, dopo un ottimo inizio, ha rovinato il lavoro svolto finendo contro il muro nella chicane. Hanno poi completato la top 10 Isack Hadjar (Racing Bulls,+0.438), Lando Norris (McLaren,+0.458), Liam Lawson (Racing Bulls,+0.544) e Pierre Gasly (Alpine,+0.624).

Distante l’altra McLaren di Oscar Piastri, quattordicesimo a 1.005 dalla testa. La scuderia dominatrice del campionato ha dimostrato, per la prima volta in stagione, qualche difficoltà, vedremo se tutto cambierà nella FP2 che scatteranno alle ore 23.00 italiane. Per ora, è Max Verstappen a prendersi la scena, ma Charles Leclerc, per quanto visto, ha comunque dato segnali confortanti.