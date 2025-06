F1, Toto Wolff: “Hamilton non va dato per spacciato, deve adattarsi a un contesto diverso”

Una stagione più difficile di quella che si poteva immaginare Lewis Hamilton in Ferrari. Giunto a Maranello con tanto entusiasmo, il Re Nero deve fare i conti con una macchina non così prestazionale e lontana da quella a cui era abituato nella propria carriera, tra McLaren e Mercedes.

Difficoltà anche nell’interazione col team. Sovente, i messaggi via radio con il suo ingegnere di pista, Riccardo Adami, evidenziano criticità di intesa con la squadra. In altre parole, Hamilton non è ancora riuscito a trovare la chimica con chi lo circonda. Di questa situazione ha parlato, nel Podcast ‘Hot Pursuit’ di Bloomberg, il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff.

Il manager austriaco, che conosce bene Lewis, ha dichiarato: “Non ha dimenticato come si corre. Solo nel 2021 è stato straordinario. Con il cambio regolamentare è andato un po’ più in difficoltà. Ma le sue prestazioni sono a un livello davvero alto“, le parole di Wolff.

“Cambiando team, non perdi improvvisamente le tue qualità. Ha bisogno di un periodo di adattamento, la macchina diversa ha un diverso DNA, un nuovo team di ingegneri con cui iniziare a lavorare insieme.

Poi si trova paracadutato in un team completamente italiano, dunque non lo darei mai per spacciato“, ha aggiunto.