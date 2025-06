F1, Toto Wolff festeggia: “Grande vittoria di Russell e splendido podio sotto pressione di Kimi Antonelli”

Sorride in maniera convinta Toto Wolff al termine del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, infatti, la scuderia di Brackley ha vissuto una giornata eccezionale con George Russell che centra il successo, mentre Andrea Kimi Antonelli sale per la prima volta sul podio.

La gara, come detto, ha visto il successo di George Russell che ha preceduto Max Verstappen, mentre sul gradino più basso del podio troviamo Andrea Kimi Antonelli, autore di una gara davvero solidissima. Quarta posizione per Oscar Piastri, quinto Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton, quindi è settimo Fernando Alonso. Ottavo Nico Hulkenberg, nono Esteban Ocon, mentre completa la top10 Carlos Sainz.

Al termine della gara odierna il team principal della Mercedes ha analizzato quanto avvenuto sulla pista del Quebec: “Davvero un grande giorno per noi. Abbiamo imparato parecchie cose. Penso che si possa dire che la vittoria non sia stata frutto del caso o fortunata. George ha controllato la gara sin dalla partenza, mentre Kimi ha dimostrato di saper gestire la pressione nel migliore dei modi”.

Toto Wolff prosegue nella sua analisi: “Penso che per Kimi si tratti di un grande risultato il primo podio in carriera. Ripeto, lo ha ottenuto sotto pressione, per cui vale ancora di più. Sicuramente abbiamo approfittato del duello tra le due McLaren anche perchè vi posso assicurare che le gomme sulla vettura di Kimi fossero davvero finite”.