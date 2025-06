F1 su TV8 oggi, GP Spagna 2025: orario gara, programma in chiaro

Il Gran Premio di Spagna 2025 di F1 avrà luogo nel pomeriggio di domenica 1 giugno. Sarà la cinquantacinquesima edizione iridata dell’appuntamento, disputatosi in cinque differenti circuiti. Dal 1991 a oggi, la competizione si è però sempre tenuta al Montmelò, edificato alle porte di Barcellona. L’impianto dovrà però cedere il testimone a Madrid dal 2026.

Il layout è complessivamente fedele a quello originario, poiché di modifiche se ne sono registrate davvero poche nell’arco di 35 anni. Anzi, in alcuni casi si è tornati indietro nel tempo, annullando letteralmente il cambiamento effettuato. L’esempio più eclatante è quello del tratto finale, con l’eliminazione dell’anacronistica e assurda chicane prima dell’ultima curva.

Complessivamente, è una pista dove sorpassare è sempre stato difficile, anche nell’epoca del DRS. Ecco perché, generalmente, chi realizza la pole position vince (il tasso di conversione delle pole in vittorie è elevatissimo, siamo addirittura al 70%!). La tendenza sarà confermata anche nel 2025, oppure si verificherà una situazione anomala? Per scoprirlo, bisognerà seguire il GP di Spagna in TV.

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 1 giugno

Ore 18:00 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

GUIDA TV GP SPAGNA F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Spagna.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara del Montmelò. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento iberico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Spagna, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GP SPAGNA 2025 F1 IN DIRETTA

Domenica 1 giugno (orari italiani)

Ore 15:00 F1, Gara (66 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213). *

* Sky Sport Uno (201) e Sky Sport4K (2013) avrà modo di proporre la medesima programmazione, a seconda delle scelte editoriali dell’azienda