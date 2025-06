F1 su TV8, GP Austria 2025: quando le qualifiche in chiaro, orario e programma

Domani, sabato 28 giugno, il Red Bull Ring di Spielberg ospiterà la terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2025, valevole come undicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sulle colline della Stiria ci aspetta un’infuocata battaglia per la pole position con almeno tre team coinvolti e tanti piloti in lizza per le prime file in griglia.

Fari puntati come di consueto sulla McLaren, dominatrice del campionato costruttori e al comando della classifica piloti con Oscar Piastri in testa a +22 sul compagno di squadra Lando Norris. I primi avversari degli uomini papaya sono sicuramente Max Verstappen con la Red Bull e George Russell con la Mercedes, ma attenzione anche a Kimi Antonelli con l’altra W16 e alle Ferrari aggiornate (nuovo fondo) di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Le qualifiche della F1 a Spielberg verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile vedere le prove ufficiali in chiaro e in differita alle ore 18.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP AUSTRIA F1 2025

Sabato 28 giugno

Ore 12.30 Prove libere 3 a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 16.00 Qualifiche a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP AUSTRIA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche di Spielberg alle 18.00.