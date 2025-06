F1 su TV8, GP Austria 2025: quando la gara in chiaro, orario e programma

Nella giornata di domenica 29 giugno (con partenza alle ore 15.00) il Red Bull Ring di Spielberg ospiterà il Gran Premio d’Austria 2025, valevole come undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. McLaren sembra aver ritrovato la superiorità tecnica espressa a Barcellona e punta senza mezzi termini alla doppietta, soprattutto grazie ad un ispirato Lando Norris.

Il nativo di Bristol ha dominato le qualifiche e scatterà dalla pole position, mentre il suo compagno di squadra e leader del campionato Oscar Piastri è terzo in griglia dopo un Q3 negativo anche a causa di una sfortunata bandiera gialla. Obiettivo podio per la Ferrari, finalmente competitiva sul giro secco (dopo aver introdotto un nuovo fondo) con Charles Leclerc 2° e Lewis Hamilton 4°. Da seguire con attenzione i tentativi di rimonta di Max Verstappen sulla Red Bull dalla settima casella e delle Mercedes di George Russell (5°) e Kimi Antonelli (9°).

Il Gran Premio d’Austria verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile vedere in chiaro la gara di Spielberg in differita alle ore 18.30. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP AUSTRIA F1 2025

Domenica 29 giugno

Ore 15.00 Gara a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP AUSTRIA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara di Spielberg alle 18.30.