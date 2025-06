F1, Stefano Domenicali su Imola: “Sarà GP di riserva nel 2026. Potrebbe tornare nel 2027”

Nei giorni scorsi la F1 e la FIA hanno reso ufficiale il calendario del Mondiale 2026 e purtroppo non ha trovato spazio tra i ventiquattro GP in programma quello di Imola. Al posto del circuito italiano è stato inserito quello cittadino di Madrid, che va così a raddoppiare gli appuntamenti spagnoli, vista la presenza di Barcellona.

Una notizia che era abbastanza nell’aria e che circolava già da un po’ di tempo nel mondo della F1, ma che ha comunque creato dispiacere e polemiche per questo arrivederci ad un circuito storico e che dal 2020 era tornato in calendario con l’etichetta del GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna.

Per Imola si tratta comunque di un arrivederci, come ha specificato lo stesso Stefano Domenicali, imolese di nascita e presidente della F1, in un’intervista al collega Leo Turrini sul Resto del Carlino: “Non è un addio e nemmeno una sconfitta irreparabile. Ho detto all’inizio che è necessario rispettare i dati della realtà. Chi propone eventi planetari ha esigenze che non possono essere disconosciute. Detto questo, Imola resta nel giro”.

Domenicali spiega che ruolo avrà Imola nel 2026, aprendo poi ad una possibilità per il calendario 2027: “Prima di tutto è la prima riserva per il 2026. Se per qualunque motivo una sede saltasse, noi torneremo al Santerno con le nostre macchine e con i nostri piloti. Dal 2027 si potrebbe ipotizzare una rotazione tra le piste europee classiche. È una idea che stiamo valutando con i diretti interessati”.