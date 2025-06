F1, statistiche GP Canada. Schumacher e Hamilton condividono la corona. Pari in tutto!

Nel fine settimana del 13-15 giugno avrà luogo il decimo round del Mondiale 2025 di Formula Uno. La massima categoria automobilistica vivrà il Gran Premio del Canada, giunto quest’anno alla sua 54ma edizione iridata. Non esiste GP al di fuori dell’Europa che possa vantare una tradizione più ampia di quello del Paese della Foglia d’Acero.

D’altro canto, il Canada è entrato nel programma iridato nel lontano 1967. Il piano iniziale era quello di alternare gli autodromi di Mosport Park (Ontario) e Mont-Tremblant (Quebec). Quest’ultimo venne però immediatamente ritenuto troppo pericoloso. Dunque, la pista edificata vicino a Toronto divenne ben presto l’unica a organizzare l’evento.

I crescenti standard di sicurezza imposti dalla F1 resero progressivamente obsoleto anche Mosport. Tuttavia, il Canada non si fece trovare impreparato. Venne creato un circuito cittadino a Montreal, sfruttando le strade dell’Ile Notre-Dame, l’isola artificiale ricavata negli anni ’60 all’interno del fiume San Lorenzo. Il Gran Premio si trasferì nell’attuale sede dal 1978 senza più spostarsi di un centimetro.

I NUMERI DEL GP DI CANADA

Piloti con più vittorie:

Michael SCHUMACHER e Lewis HAMILTON (7)

Il tedesco ha trionfato nel 1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003 e 2004.

Il britannico ha primeggiato nel 2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017 e 2019.

Piloti con più pole position:

Michael SCHUMACHER e Lewis HAMILTON (6)

Il teutonico è partito davanti a tutti nel 1994, 1995, 1997, 1999, 2000 e 2001.

L’inglese è stato il più rapido in qualifica nel 2007, 2008, 2010, 2015, 2016 e 2017.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Montreal.

7 – HAMILTON Lewis (07, 10, 12, 15, 16, 17, 19)

3 – VERSTAPPEN Max (2022, 2023, 2024)

1 – ALONSO Fernando (2006)

Piloti in attività con almeno una pole position a Montreal.

6 – HAMILTON Lewis (07, 08, 10, 15, 16, 17)

2 – VERSTAPPEN Max (2022, 2023)

1 – ALONSO Fernando (2006)

1 – RUSSELL George (2024)

Piloti in attività già saliti sul podio di Montreal.

10 (7-0-3) – HAMILTON Lewis

4 (3-0-1) – VERSTAPPEN Max

4 (1-2-1) – ALONSO Fernando

1 (0-1-0) – SAINZ Carlos Jr.

1 (0-1-0) – NORRIS Lando

1 (0-0-1) – LECLERC Charles

1 (0-0-1) – RUSSELL George

Team con più vittorie nel GP di Canada: MCLAREN (13)

Il team di Woking si è imposto con Denis Hulme (1968), Peter Revson (1973), Emerson Fittipaldi (1974), James Hunt (1976), Ayrton Senna (1988, 1990), Gerhard Berger (1992), Mika Häkkinen (1999), Kimi Räikkönen (2005), Lewis Hamilton (2007, 2010, 2012) e Jenson Button (2011).

Tuttavia, se ci riferiamo esclusivamente a Montreal, il team più vincente in assoluto diventa la Ferrari, con 11 affermazioni contro le 9 della McLaren.

Team con più pole position nel GP di Canada: MCLAREN (11)

Il team di Woking è stato il più rapido in qualifica con Peter Revson (1972), Emerson Fittipaldi (1974), James Hunt (1976), Ayrton Senna (1988, 1990, 1992), Alain Prost (1989), David Coulthard (1998), Lewis Hamilton (2007, 2010, 2012).

Cionondimeno, se ci riferiamo esclusivamente a Montreal, la McLaren vanta 8 pole position, tante quante Ferrari e Williams.

Team in griglia con vittorie a Montreal.

12 – Ferrari

9 – McLaren

7 – Williams

5 – Red Bull

4 – Mercedes

Team in griglia con pole position a Montreal.

8 – Williams

8 – McLaren

8 – Ferrari

6 – Red Bull

4 – Mercedes

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

Su 43 GP disputati a Montreal…

– In 21 occasioni (48,9%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 29 occasioni (67,4%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Le suddette percentuali si alzano però rispettivamente a 62,5% e 87,5% se si guarda a quanto accaduto dal 2006 in poi.

– Il pilota peggio qualificato capace di vincere a Montreal è stato Jacques Laffite, scattato dal 10° posto nel 1981.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

PIQUET Nelson

Brabham (1982, 1984); Benetton (1991)

SCHUMACHER Michael

Benetton (1994)

Ferrari (1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004)

HAMILTON Lewis

McLaren (2007, 2010, 2012)

Mercedes (2015, 2016, 2017, 2019)

VETTEL Sebastian

Red Bull (2013); Ferrari (2018)

EXTRA

– Jacky Ickx è l’unico a essersi imposto in Canada su due tracciati diversi. Nel 1969 il belga trionfò a Mosport, ripetendosi poi nel 1970 a Mont-Tremblant.

– Curiosamente, per ben tre volte è capitato che il pilota passato per primo sotto la bandiera a scacchi di Montreal non abbia vinto la gara! Nel 1980 Didier Pironi venne penalizzato di un minuto per partenza anticipata, venendo classificato terzo. La medesima sorte colpì Gerhard Berger nel 1990, anche se l’austriaco si attestò al quarto posto. Infine nel 2019 Sebastian Vettel fu sanzionato per una (presunta) manovra ostruzionista ai danni di Lewis Hamilton, scivolando al secondo posto.