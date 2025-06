F1, statistiche GP Austria. Altro che ‘Cannibale’, a Spielberg Verstappen è una belva!

Il Mondiale di Formula Uno torna in Europa dopo aver effettuato una “toccata e fuga” in Nordamerica. L’undicesimo appuntamento del campionato iridato 2025 si disputerà nel weekend del 27-29 giugno, nel corso del quale assisteremo al Gran Premio d’Austria.

Si tratterà della 38ma edizione dell’appuntamento, ma della 40ma corsa iridata a tenersi in nell’autodromo di Spielberg. Bisogna giocoforza assimilare anche i due cosiddetti “GP di Stiria” imbastiti come recuperi di eventi cancellati nel 2020 e nel 2021, entrambi a una settimana di distanza dalla “gara” madre.

Va peraltro aggiunto come, di queste 40 competizioni, “solo” 39 si siano svolte nell’attuale contesto (peraltro radicalmente modificato tra gli anni ’80 e ’90). La prima utilizzò le piste dismesse del vecchio aeroporto militare di Zeltweg, situato poco lontano dal tracciato contemporaneo. Effettuate queste premesse, a fini statistici si terranno in considerazione tutti i Gran Premi disputati in Austria. I due “di Stiria” compresi.

I NUMERI DELLA F1 IN AUSTRIA

Pilota con più vittorie: Max VERSTAPPEN (5)

L’olandese ha trionfato nel 2018, nel 2019, in entrambe le gare del 2021 e nel 2023.

Pilota con più pole position: Max VERSTAPPEN (5)

Il batavo è risultato il più rapido in qualifica nel 2021 (due volte), nel 2022, nel 2023 e nel 2024.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Spielberg.

5 – VERSTAPPEN Max (2018, 2019, 2021, 2021, 2023)

2 – HAMILTON Lewis (2016, 2020)

1 – LECLERC Charles (2022)

1 – RUSSELL George (2024)

Piloti in attività con almeno una pole position a Spielberg.

5 – VERSTAPPEN Max (2021, 2021, 2022, 2023, 2024)

3 – HAMILTON Lewis (2015, 2016, 2020)

1 – LECLERC Charles (2019)

Piloti in attività già saliti sul podio di Spielberg.

8 (5-2-1) – VERSTAPPEN Max

6 (2-3-1) – HAMILTON Lewis

4 (1-3-0) – LECLERC Charles

2 (0-0-2) – NORRIS Lando

1 (1-0-0) – RUSSELL George

1 (0-1-0) – PIASTRI Oscar

1 (0-0-1) – SAINZ Carlos (Jr.)

Team con più vittorie: MERCEDES (7)

Le Frecce d’Argento hanno trionfato con Nico Rosberg (2014, 2015), Valtteri Bottas (2017, 2020), Lewis Hamilton (2016, 2020) e George RUSSELL (2024)

Team con più pole position: FERRARI (8)

Comanda la Scuderia di Maranello, risultata la più rapida in qualifica con Niki Lauda (1974, 1975, 1977); Patrick Tambay (1983); Michael Schumacher (2001, 2003), Rubens Barrichello (2002) e Charles Leclerc (2019).

Team in griglia con vittorie in Austria.

7 – Mercedes

6 – Ferrari

6 – McLaren

5 – Red Bull

3 – Williams

Team in griglia con pole position in Austria.

8 – Ferrari

6 – Mercedes

5 – Red Bull

4 – McLaren

3 – Williams

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

Su 38 GP disputati a Spielberg…

– In 12 occasioni (31,6%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 26 occasioni (71,1%) il vincitore è partito dalle prime tre caselle.

– Il pilota peggio qualificato ad aver vinto è Alan Jones, scattato dal 14° posto nel 1977.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

JONES Alan

Shadow (1977); Williams (1979)

PROST Alain

Renault (1983); McLaren (1985, 1986)