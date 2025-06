F1 stasera in tv, GP Canada 2025: orario qualifiche, programma Sky, differita TV8

Entriamo ufficialmente nel vivo del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, sull’isola di Notre-Dame, inizieremo a fare sul serio perchè, come tradizione del sabato, oggi andranno in scena le attesissime qualifiche.

Quali saranno gli orari del sabato di Montreal? La giornata prenderà il via alle ore 18.30 italiane (le ore 12.30 locali) con la prima sessione di prove libere, quindi alle ore 22.00 si entrerà nel vivo della giornata con le qualifiche, che scatteranno alle ore 16.00 locali con la Q1. Chi conquisterà la pole position sulla pista canadese? Si annuncia una McLaren pronta a dominare la scena, con Mercedes, Ferrari e Max Verstappen che proveranno a gettare il cuore oltre l’ostacolo per inserirsi nella lotta tinta di papaya.

A livello di classifica generale, giova ricordarlo, c’è Oscar Piastri in vetta con 186 punti contro i 176 di Lando Norris, con quindi 10 lunghezze di margine. Alle loro spalle l’unico pilota che sembra ancora in grado di inserirsi nella lotta è Max Verstappen, anche se l’olandese dopo il decimo posto spagnolo ormai è distante 49 punti dalla vetta. Più distanti George Russell con 111 punti, Charles Leclerc con 94 e Lewis Hamilton con 71.

Come seguire l’evento in tv? Il sabato del Gran Premio del Canada 2025 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà vedere su SkyGO e NOW, mentre su tv8.it sarà disponibile la differita delle qualifiche. Il canale in chiaro TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) potremo rivedere le qualifiche in differita a partire dalle ore 23.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della giornata.

PROGRAMMA GP CANADA F1 2025

Sabato 14 giugno

Ore 18.30-19.30 Prove Libere 3 – Diretta tv su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Ore 22.00-23.00 Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP CANADA: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 qualifiche in differita alle ore 23.30

Diretta streaming: NOW Tv, SkyGo; TV8.it in differita qualifiche e gara

Diretta Live testuale: OA Sport