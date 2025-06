F1 stasera in tv, GP Canada 2025: orario, gara, programma Sky, differita TV8

Dopo l’emozionante qualifica di ieri, il Gran Premio del Canada 2025, decimo appuntamento del calendario Mondiale, è pronto a vivere il suo ultimo atto. Le prime due posizioni nella griglia di partenza sono, come successo nel 2024, occupate dalla Mercedes di George Russell e dalla Red Bull di Max Verstappen. I colpi di scena quindi non mancheranno, non ci resta che aspettare il semaforo verde che scatterà alle ore 20.00 italiane.

Tante le curiosità in vista del Gran Premio, soprattutto sul lato McLaren. Le due monoposto, fino a questo momento padrone assolute del Mondiale, per la prima volta hanno incontrato svariate difficoltà e dovranno affidarsi al loro passo gara per riuscire a recuperare posizioni. Occasione sprecata in qualifica quella di Charles Leclerc, anche lui chiamato ad una rimonta dall’ottava casella di partenza.

Il Gran Premio del Canada 2025 verrà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e da Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e NOW Tv. Su TV8 e TV8.it sarà possibile seguire in differita della gara. OA Sport, invece, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio, per non perdervi neanche un aggiornamento.

