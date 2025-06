F1, Sebastian Vettel torna nel Circus con Red Bull? “Vedremo… ne ho parlato con Helmut Marko”

Sebastian Vettel è una delle figure più prominenti nella Formula 1 del XXI secolo, grazie ai quattro titoli iridati consecutivi conquistati dal 2010 al 2013 a bordo della Red Bull, di cui è stato il “Golden Boy” originario, ovvero il primo pilota con cui il Drink Team si è rivelato veramente vincente e addirittura dominante.

Le strade del tedesco e del team austriaco si sono poi separate dal 2015. Vettel si è legato alla Ferrari, senza riuscire a ripetere i successi precedenti, ritirandosi poi a fine 2022 dopo un paio di stagioni con Aston Martin. Red Bull ha attraversato un lungo periodo di magra, prima di trovare in Max Verstappen il successore (evoluto e ancor più dominante) del teutonico.

Vettel e Red Bull, un binomio che potrebbe però ripresentarsi in futuro? Lo ha rivelato lo stesso Seb alla vigilia del Gran Premio d’Austria (quello di casa per la multinazionale salisburghese) al podcast ‘Sport am Sonntag’ tenuto dal giornalista Ernst Hausleitner per conto di ORF, la televisione di stato austriaca.

“Tornare alla Red Bull? Vedremo, ne ho già parlato con Helmut Marko. Non in maniera dettagliata o seriamente, però è qualcosa che potrebbe concretizzarsi. In quale forma? Non lo so ancora. Se posso prenderne il posto in un ruolo manageriale? Non credo che lui sia rimpiazzabile! Spero resti in sella il più a lungo possibile. Ha detto che vuole andare in pensione alla fine del 2026, quando avrà 83 anni, ma lo ha già detto altre volte e invece è sempre lì. Comunque, è una persona molto pragmatica, quando capirà che sarà il momento di dire ‘basta’ lo farà, senza pensarci due volte. Poi, non credo che il suo ruolo possa essere preso da chicchessia. Bisognerà ridistribuire le competenze. Si vedrà come e a chi”.

C’è chi ha alimentato l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Vettel come pilota! D’altronde Seb compirà 38 anni fra pochi giorni, dunque è più giovane di Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Inoltre, Red Bull, sta affossando un driver dopo l’altro. Perez silurato per scarso rendimento, ma i suoi sostituti Lawson e Tsunoda non stanno facendo certo meglio. Si presuppone che Vettel non possa fare tanto peggio.

Però, l’impressione, è che un comeback agonistico sia puramente figlio della fantasia. Il tedesco non corre da fine 2022 e quando ha appeso il casco al chiodo era in evidente parabola discendente. Insomma, va bene essere in piena “Silly Season” (la stagione sciocca, come la chiamano i britannici), ma anche alle frivolezze dovrebbe esserci un limite!