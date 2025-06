F1, scatta il weekend di Montreal. Le McLaren vogliono la doppietta, le Ferrari vogliono segnali di crescita

Nella giornata odierna, venerdì 13 giugno, prende il via uno dei fine settimana più attesi del Mondiale di Formula Uno 2025. Stiamo parlando, infatti, del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del campionato. Sullo splendido scenario del tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, andrà in scena una tappa di capitale importanza per l’intera stagione, dato che ci permetterà di definire la situazione a livello di classifica generale.

Andiamo con ordine. Incominciamo con gli orari del venerdì sulla pista del Quebec. La prima sessione di prove libere prenderà il via alle ore 19.30 italiane (le ore 13.30 locali) con i primi sessanta minuti di lavoro per team e piloti. La seconda sessione di prove libere, invece, scatterà alle ore 23.00 per andare a completare una giornata decisamente interessante. Tutto sembra portare verso un dominio McLaren (contando anche che il meteo dovrebbe puntare verso il sereno), per cui gli avversari dovranno sgomitare per trovare un posto al sole.

A livello di classifica generale, cosa dovremo aspettarci? Sarà veramente solo una corsa a due in tinta papaya la lotta per il titolo, oppure gli inseguitori potranno ancora inserirsi nel duello? Dopo la tappa di Barcellona c’è Oscar Piastri in vetta alla graduatoria con 186 punti contro i 176 di Lando Norris, con quindi 10 lunghezze di margine. Alle loro spalle l’unico pilota che sembra ancora in grado di inserirsi nella lotta è Max Verstappen, anche se l’olandese dopo il decimo posto spagnolo ormai è distante 49 punti dalla vetta. Più distanti George Russell con 111 punti, Charles Leclerc con 94 e Lewis Hamilton con 71.

Il venerdì di Montreal ci darà subito una risposta chiara e precisa su quello che vedremo nel prosieguo del weekend. Tutto sembra portare verso una inevitabile doppietta dei piloti della McLaren, con una pista che potrebbe esaltare la MCL39. Ferrari, Mercedes e Max Verstappen proveranno ad avvicinarsi, ognuna sfruttando le proprie carte. Sappiamo, per esempio, quanto Charles Leclerc ami i circuiti cittadini, oppure quante volte abbiamo vinto nella pista del Quebec Lewis Hamilton e Max Verstappen, ma le loro vetture saranno in grado di compiere un passo in avanti importante a livello di velocità di punta e gestione delle curve?