F1, risultati e classifica FP1 GP Canada 2025: Verstappen davanti a tutti, 5° Lewis Hamilton

Il Mondiale di F1 2025 è proseguito oggi, venerdì 13 giugno, con il GP del Canada, valido come decima prova del calendario. Nel tardo pomeriggio italiano si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60′, che fa da preludio alla seconda, in programma alle ore 23.00 italiane.

Svetta il campione del mondo in carica, il neerlandese Max Verstappen, con la Red Bull, primo in 1:13.193. Quinta e decima piazza per le Ferrari, rispettivamente con il britannico Lewis Hamilton a 0.427 ed il monegasco Charles Leclerc a 0.692.

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP CANADA F1 2025

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:13.193

2 Alexander Albon Williams +0.039

3 Carlos Sainz Williams +0.082

4 George Russell Mercedes +0.342

5 Lewis Hamilton Ferrari +0.427

6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.438

7 Lando Norris McLaren +0.458

8 Liam Lawson Racing Bulls +0.544

9 Pierre Gasly Alpine +0.624

10 Charles Leclerc Ferrari +0.692

11 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.734

12 Fernando Alonso Aston Martin +0.779

13 Kimi Antonelli Mercedes +0.809

14 Oscar Piastri McLaren +1.005

15 Lance Stroll Aston Martin +1.010

16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.131

17 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.327

18 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.412

19 Franco Colapinto Alpine +1.452

20 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.628