F1, Ralf Schumacher: “Il Campione del Mondo 2025? La McLaren potrebbe deciderlo già ad agosto…”

Nel fine settimana si correrà il Gran Premio del Canada, decimo atto di un Mondiale di F1 sinora dominato dalla McLaren, vincitrice di 7 gare su 9 e forte di più del doppio dei punti della seconda squadra nel Mondiale costruttori. Cionondimeno, l’incertezza attorno alla classifica piloti regna sovrana. Vero che Max Verstappen è reduce dal crollo – più emotivo che prestazionale – del Gran Premio di Spagna, ma l’olandese continua a rappresentare una spina nel fianco per Oscar Piastri e Lando Norris, i quali sono pressoché appaiati in classifica.

Il Team Principal Andrea Stella non si è sbilanciato in vista di Montreal: “È stata una settimana di riposo produttiva. Ci siamo riuniti a Woking per analizzare l’andamento della nostra stagione e preparare il Gran Premio del Canada. Siamo consci di essere partiti benissimo, ma gli avversari sono molto più vicini a noi di quanto sembra. Quindi non ci possiamo permettere distrazioni e dobbiamo continuare a raccogliere il più possibile in ogni weekend. Per quanto riguarda Montreal, sappiamo che si tratta di un tracciato difficile e dove il meteo è spesso imprevedibile. Noi resteremo concentrati sui noi stessi, cercando di fare del nostro meglio”.

Dichiarazioni di circostanza, che però fanno eco a un concetto espresso da Ralf Schumacher nei giorni scorsi. Il tedesco, ora opinionista televisivo, ha detto: “Le gare dal Canada alla pausa estiva saranno cruciali, perché se Verstappen continuerà a mettere pressione su Piastri e Norris, allora vedrete che McLaren deciderà di privilegiare chi sarà messo meglio in classifica. Sono sicuro che non vogliano perdere il titolo piloti, sarebbe incredibile. Proprio per questo sono convinto che a un certo punto potrebbero stabilire gerarchie interne e, per evitare rischi, potrebbero scegliere in fretta su chi puntare”.

Un interessante punto di vista, quello espresso da Ralf Schumacher. Però bisognerà capire se la situazione attuale permarrà, oppure se Piastri e Norris prenderanno un vantaggio tale sugli avversari da consentire a McLaren di seguire la politica opposta, ovvero di lasciare i due piloti liberi di lottare tra loro, dinamica sinora non ancora verificatasi nel 2025…