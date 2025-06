F1, qualifiche GP Canada. Mercedes e Williams pronte a dar battaglia. Ferrari parte a handicap

Le qualifiche del Gran Premio del Canada di F1 si annunciano frizzanti, poiché i valori della pista di Montreal appaiono completamente diversi da quelli del Montmelò. Tanto per cominciare, la McLaren non è apparsa in gran forma. Sia Lando Norris che, soprattutto, Oscar Piastri hanno destato la sensazione di faticare sul tracciato del Quebec.

È anche vero che il Team di Woking ha utilizzato il venerdì per effettuare prove comparative su diverse evoluzioni aerodinamiche, dunque è possibile che oggi tutto torni nei canoni del 2025 e le monoposto coloro papaya dominino la scena. Cionondimeno, sia il britannico che l’australiano hanno dimostrato come l’assetto della MCL39 debba essere affinato e non può essere quello di ieri.

Allora porta aperta per gli altri? Possibile, perché si è vista una Mercedes in gran forma, peraltro rinvigorita da una nuova sospensione posteriore. Chissà che George Russell e Andrea Kimi Antonelli non possano tentare un exploit sul giro secco, così come le Williams di Alex Albon e Carlos Sainz, decisamente a loro agio su un lay-out “stop and go”. Occhio anche all’immancabile Max Verstappen, uno che quando sente “l’odore del sangue” sa essere spietato.

La Ferrari invece si guarda allo specchio e non si piace. Lewis Hamilton non ha inciso né sulla prestazione pura, né nel passo gara. Peggio è andata a Charles Leclerc, finito contro le barriere durante la FP1. L’impatto è stato talmente violento da aver danneggiato il telaio della SF-25, impedendo al monegasco di girare nella FP2. Parte a handicap, il ventisettenne del Principato, così come tutto il Cavallino Rampante. Ribaltone cercasi, ma sarà possibile trovarlo?