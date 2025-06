F1, promossi e bocciati GP Canada 2025. Piloti Mercedes a pieni voti, Norris bocciatura pesantissima

Il Gran Premio del Canada di F1 si è risolto con il trionfo della Mercedes (1° George Russell, 3° Andrea Kimi Antonelli). In ottica Mondiale, Oscar Piastri ha comunque guadagnato 12 punti al compagno di squadra Lando Norris, mentre la Ferrari non si è vista. Chi sono, dunque, promossi e bocciati dell’evento?

PROMOSSI

RUSSELL George (Mercedes) – I pianeti si sono allineati. Una Mercedes più competitiva del solito, una McLaren inaspettatamente in difficoltà e un Verstappen calmierato dal rischio di squalifica avevano creato lo scenario ideale per conseguire la vittoria. Missione compiuta, perché il britannico è stato perfetto, gestendo al meglio la vettura e la sempre minacciosa ombra di Super Max alle sue spalle.

ANTONELLI Kimi (Mercedes) – Si faccia copia-incolla di quanto scritto sopra, aggiungendo la tara di 7 anni di esperienza in meno, con tutti gli annessi e connessi del caso. Primo podio della carriera, la capacità di gestire egregiamente auto e ingombranti avversari, l’occasione propizia sfruttata. Ci voleva, dopo i tre weekend negativi.

PIASTRI Oscar (McLaren) – Ha la stoffa del Campione del Mondo, perché dimostra di saper già correre con saggezza. Non si prende rischi superflui in una giornata difficile, punta a massimizzare il risultato e il compagno di squadra gli regala un inaspettato 12-0. A inizio stagione, Martin Brundle aveva paragonato l’australiano ad Alain Prost. Forse il parallelismo non è così esagerato, l’attitudine – almeno – è quella del Professore.

ALONSO Fernando (Aston Martin) – Come sempre negli ultimi anni, il Canada gli dice bene. Sesto, il ragazzo asturiano, quando ormai si avvicina ai 44 anni. Dio lo conservi il più a lungo possibile, perché un talento del genere avrebbe meritato molto più dei due Mondiali effettivamente conseguiti. Non ha escluso di correre anche nel 2027, noi ci auguriamo di vederlo fino al 2031!

BOCCIATI

NORRIS Lando (McLaren) – Non basta essere considerati belli e veloci per vincere un Mondiale di F1. Servono altre qualità che il britannico ancora non ha sviluppato. In realtà, ieri si è tirato la zappa sui piedi da solo, con un erroraccio che indebolisce fortemente la sua candidatura al titolo, soprattutto in seno alla McLaren. Se, a un certo punto, verranno poste gerarchie interne per chiudere la partita Mondiale piloti, è evidente chi sarà il cavallo su cui puntare e chi, viceversa, dovrà accodarsi…

FERRARI – Un weekend disastroso, non tanto perché si chiude con il quinto e sesto posto, quanto per la sensazione negativa destata. Quella di assoluto smarrimento. Leclerc ha sbagliato in prova, dopodiché è apparso molto nervoso e poco incisivo, cercando una giustificazione dopo l’altra. Hamilton è apparso quasi stordito, privo di mordente, subendo poi il grottesco inconveniente della marmotta…

STROLL Lance (Aston Martin) – Avrà anche qualche attenuante, ma a tutto c’è un limite. Riesce a partecipare al GP di casa nonostante i guai ai polsi, ma l’unica ragione per la quale si fa notare è una penalità di 5 secondi per aver stretto Pierre Gasly contro il muro. Avrà delle qualità, nessuno lo mette in dubbio, ma in quale campo della vita? La Formula 1 non è pane per i suoi denti e non bastano i soldi di papà per farne un pilota all’altezza.