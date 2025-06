F1, Promossi e Bocciati del GP d’Austria. Norris con lode, Antonelli dietro la lavagna

Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 si è risolto con una doppietta McLaren. La dinamica – unita al ritiro di Max Verstappen – indirizza il Mondiale piloti verso la strada che porta a Woking. Chi sono, dunque, promossi e bocciati dell’appuntamento tenutosi in Stiria?

PROMOSSI

NORRIS Lando (McLaren) – Meglio di così non poteva andare. Vince e convince, scenario indispensabile per rinvigorire la propria credibilità dopo “la frittata” di Montreal. Il successo gli consente peraltro di tenere viva la candidatura al titolo, soprattutto perché arriva in contemporanea al ritiro di Max Verstappen, situazione che verosimilmente consentirà a McLaren di non porre gerarchie tra i propri piloti. L’inglese rischiava di diventare un subordinato di Piastri, rimane viceversa un antagonista.

FERRARI – Il nuovo fondo, presentato proprio in Austria, ha dato le risposte che la squadra cercava. La McLaren è rimasta un gradino sopra, però il Cavallino Rampante ha incamerato una delle migliori gare del 2025 grazie al terzo posto di Charles Leclerc e al quarto di Lewis Hamilton. Di più non si poteva fare ed è stato sfruttato nel modo migliore il fatto di essere seconda forza indiscussa.

LAWSON Liam (Racing Bulls) – Una gara che segna la sua rinascita e rivincita. Gestisce in maniera superba gli pneumatici, capitalizzando la strategia su sosta singola. Il sesto posto rappresenta il miglior piazzamento della carriera ed è impreziosito dal fatto di essere l’unico rappresentante del clan Red Bull a marcare punti nel Gran Premio di casa del colosso industriale austriaco.

BORTOLETO Gabriel (Sauber) – Ottavo e per la prima volta in carriera in zona punti, precedendo peraltro il compagno di squadra. Una gara concreta e incisiva, che può rappresentare l’inizio della piena legittimazione alla conferma nel team anche quando diventerà a tutti gli effetti la struttura factory di Audi.

BOCCIATI

ANTONELLI Andrea Kimi (Mercedes) – Sperona Max Verstappen, commettendo un errore marchiano in staccata. L’olandese non gliene fa una colpa, ma la penalità rimediata in griglia in vista di Silverstone sa tanto di tirata d’orecchie da parte degli steward. Un peccato di gioventù, capita a tutti e si cresce anche sbagliando, facendo tesoro dei propri svarioni.

TSUNODA Yuki (Red Bull) – Visto il ritiro immediato di Verstappen, toccava a lui tenere alto l’onore Red Bull nel GP casalingo. Viceversa, il giapponese chiude ultimo a due giri dal vincitore, con tanto di incidente nel mezzo (sanzionato dai commissari). Tre lettere: NCS, ovvero non-ci-siamo.