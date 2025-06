F1, preoccupazione in Mercedes dopo il ritiro di Kimi Antonelli in Spagna: “Non sappiamo il motivo”

Necessità di voltare pagina in Mercedes, soprattutto nel box di Kimi Antonelli. Il 18enne bolognese si era presentato con tante motivazioni ai nastri di partenza dei primi GP europei della stagione di F1, ma per un motivo o per l’altro i suoi fine-settimana sono stati da cancellare. A Imola, Kimi è stato vittima di un problema tecnico: avaria all’acceleratore sulla sua W15 e chiusura del GP primas del tempo.

Nel week end successivo a Montecarlo altre problematiche: errore nel corso delle qualifiche e schianto contro i muretti, con conseguente partenza dal 15° posto; gara incolore per via di una strategia poco efficace del team di Brackley e conclusione nelle retrovie.

In Spagna, dopo un time-attack abbastanza incoraggiante, un problema al motore ha fatto saltare per aria un piazzamento nella zona punti che sembrava ormai cosa fatta. Una rottura che ha fatto suonare un campanello d’allarme nella squadra anglo-tedesca.

“Non sappiamo ancora cosa si sia rotto nella Power Unit, che è tornata a Brixworth. La smonteranno, scopriranno cosa si è rotto e stabiliranno le raccomandazioni da adottare per l’intero parco motori da corsa, non solo nel nostro team, ma anche nei team clienti e, si spera, che non si ripeterà nel resto della stagione“, ha dichiarato il Direttore tecnico, James Allison.

A questo punto, vedremo se in Canada queste problematiche alla Power Unit si ripresenteranno. La pista nordamericana è molto esigente sui propulsori, oltre che sull’impianto frenante, per cui vedremo se la Mercedes avrà trovato una soluzione.