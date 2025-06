F1, Piastri domina il GP di Spagna e risponde a Norris. Leclerc sul podio, Verstappen penalizzato

Oscar Piastri completa l’opera e vince con merito il Gran Premio di Spagna 2025, nono appuntamento della stagione per il Mondiale di Formula Uno. Il pilota australiano ha disputato un weekend praticamente perfetto al Montmelò, ottenendo il quinto successo dell’anno e firmando inoltre il suo secondo hat-trick (pole, vittoria e giro più veloce) in carriera dopo Sakhir.

Piastri risponde così al compagno di squadra Lando Norris (oggi secondo e mai realmente in grado di mettere sotto pressione il nativo di Melbourne, dopo aver perso una posizione al via da Max Verstappen) e consolida la sua leadership nel campionato, riportandosi a +10 sull’inglese e volando inoltre a +49 su un Verstappen che vede sfumare il podio proprio negli ultimi giri.

La Safety Car provocata dal ritiro di Kimi Antonelli (che avrebbe chiuso 7°) per problemi al motore della sua Mercedes ha infatti distrutto la splendida gara dell’olandese, che aveva provato una strategia molto aggressiva di tre soste per cercare di mettere in discussione la doppietta McLaren. Il quattro volte iridato, finite le gomme soft a sua disposizione, ha dovuto montare addirittura la mescola hard per le tornate conclusive venendo “mangiato” alla ripartenza dalla Ferrari di Charles Leclerc (3° grazie al jolly della Safety, altrimenti avrebbe terminato quarto e molto distante dalla zona podio) prima e dalla Mercedes di George Russell (4°) poi.

Il Campione del Mondo in carica, nella bagarre con Russell, è incappato peraltro in una penalità di 10 secondi che lo ha fatto sprofondare al traguardo dal quinto al decimo posto. Ne approfitta in primis uno straordinario Nico Hulkenberg, addirittura quinto con la Sauber passando nel finale la Ferrari di uno spento Lewis Hamilton (6°), mentre vanno a punti anche il solido Isack Hadjar con la Racing Bulls, Pierre Gasly con l’Alpine ed il padrone di casa spagnolo Fernando Alonso con l’Aston Martin.

CLASSIFICA GP SPAGNA F1 2025

1 Oscar Piastri McLaren

2 Lando Norris McLaren +2.471

3 Charles Leclerc Ferrari +10.455

4 George Russell Mercedes +11.359

5 Nico Hulkenberg Kick Sauber +13.648

6 Lewis Hamilton Ferrari +15.508

7 Isack Hadjar Racing Bulls +16.022

8 Pierre Gasly Alpine +17.882

9 Fernando Alonso Aston Martin +21.564

10 Max Verstappen Red Bull Racing +21.826

11 Liam Lawson Racing Bulls +25.532

12 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +25.996

13 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +28.822

14 Carlos Sainz Williams +29.309

15 Franco Colapinto Alpine +31.381

16 Esteban Ocon Haas F1 Team +32.197

17 Oliver Bearman Haas F1 Team +37.065

R Kimi Antonelli Mercedes ritirato

R Alexander Albon Williams ritirato

NP Lance Stroll Aston Martin non partito