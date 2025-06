F1, pagelle GP Spagna 2025: Hamilton il peggiore, Leclerc oltre i limiti Ferrari, Verstappen pasticcia

PAGELLE GP SPAGNA 2025

OSCAR PIASTRI (McLaren) 9: una gara impeccabile, condotta quasi in totale serenità. Parte davanti, tiene la prima posizione e se ne va. L’australiano non lascia la minima speranza agli avversarie in nessun momento della corsa. Mantiene sempre un ampio margine su tutti e, anche in occasione della ripartenza dopo la Safety Car, non concede nulla a Lando Norris. Vittoria pesantissima per la classifica generale.

LANDO NORRIS (McLaren) 6: fa il minimo sindacale. Secondo al via, secondo al traguardo. Parte male e viene subito infilato da Max Verstappen. In quel momento capisce che la vittoria sarà impossibile e così è. Riesce a centrare il secondo posto e limita i danni, ma oggi il compagno di team gli rifila un colpo pesante.

CHARLES LECLERC (Ferrari) 8: un podio quasi insperato. Partiva settimo ma con la consapevolezza di avere buon ritmo e un set di gomme medie nuove. Le sfrutta al meglio e, per una volta, la Safety Car gli dà una mano. Nel corpo a corpo con Verstappen tiene duro e affonda il sorpasso. Prima e dopo non sbaglia nulla e procede alla grande.

GEORGE RUSSELL (Mercedes) 6.5: chiude al quarto posto e quasi nemmeno se ne accorge. La Mercedes a Barcellona non impressiona e l’inglese fa il massimo.

NICO HULKENBERG (Sauber) 8.5: incredibile! Un quinto posto sensazionale per il tedesco. La vettura meno prestazionale del lotto nonostante tutto viene trascinata fino ad un risultato di platino. Ieri Nico fa il massimo in qualifica e oggi si supera.

LEWIS HAMILTON (Ferrari) 3: prestazione imbarazzante. Mai veloce, sempre in affanno e in difficoltà. In nessun momento della gara sembra prestazionale e perde sempre terreno dai migliori. Nel finale subisce anche l’onta del sorpasso di Hulkenberg. Non ci siamo.

MAX VERSTAPPEN (Red Bull) 4.5: ma cosa combina l’olandese? Dopo una gara eccellente, condotta da quattro volte campione del mondo, nel finale ne combina di tutti i colori. Prima si infuria con il team per le gomme hard, quindi ha il corpo a corpo con Leclerc dopo un suo errore, quindi va a colpire Russell dopo averlo lasciato passare. Ma perché? Assurdo.

ANDREA KIMI ANTONELLI (Mercedes) 4: finisce nella ghiaia catalana al termine della gara più opaca del suo anno. Non solo, la macchina lo abbandona e finisce anzitempo. Pessima domenica e momento di appannamento per il giovane talento bolognese.