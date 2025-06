F1, pagelle GP Austria 2025: Norris lucido, Leclerc fa il massimo, errore grave per Antonell

PAGELLE GP AUSTRIA 2025 F1

LANDO NORRIS (McLaren) 10: un weekend impeccabile. La risposta che doveva dare a tutti, in primis al compagno Oscar Piastri che sembrava metterlo un po’ troppo sotto pressione a livello mentale. L’inglese, invece, disputa 70 giri perfetti e non dà mai chance al rivale. Nelle prime fasi l’australiano lo attacco e, per qualche secondo, lo passa anche, ma non si distrae, risponde e vince con pienissimo merito.

OSCAR PIASTRI (McLaren) 7.5: centra un secondo posto che, ovviamente, non lo può rendere felice ma che, oggettivamente, era il massimo possibile per quanto visto oggi. Nelle prime fasi è bravo a salire subito in seconda posizione, quindi mette in difficoltà Norris ma non riesce mai a stargli davanti. Nella seconda parte la strategia non gli dà una mano.

CHARLES LECLERC (Ferrari) 7: il massimo possibile. Oggi le McLaren erano di un altro pianeta e il monegasco sa benissimo che il gradino più basso del podio era il risultato che doveva ottenere. Al momento del via sembra quasi pronto a superare Norris e, invece, si ritrova terzo. Dopo una prima parte di gara tutto sommato non entusiasmante, nella seconda viaggia sui tempi delle McLaren. Ennesimo aspetto di difficile spiegazione della rossa.

LEWIS HAMILTON (Ferrari) 6.5: parte quarto e arriva quarto in una gara nella quale non ha sussulti o guizzi. Fa quello che era nelle corde sue e della vettura. Non certo un weekend indimenticabile, ma segnali positivi sì, in vista della “sua” Silverstone.

ANDREA KIMI ANTONELLI (Mercedes) 3: come le curve, nemmeno, disputate oggi. Sbaglia completamente la staccata in curva 3, il tornantino del Red Bull Ring e va a centrare un incolpevole Max Verstappen. Errori di crescita, certo, ma questo è stato pesante.

GEORGE RUSSELL (Mercedes) 5: dai fasti di Montreal al minuto di distacco del Red Bull Ring. Passo indietro enorme della W16 che oggi si è beccata una eternità anche dalle due Ferrari.

GABRIEL BORTOLETO (Sauber) 7: un ottavo posto splendido al termine di un fine settimana di altissimo livello. Benvenuto ai piani alti per il brasiliano!