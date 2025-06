F1, Oscar Piastri: “Venerdì positivo, Verstappen può essere pericoloso”

Inizia bene il weekend di Oscar Piastri al Red Bull Ring di Spielberg, circuito che ospita questo fine settimana il GP d’Austria, tappa numero undici del lunghissimo Campionato Mondiale 2025 di Formula 1. L’australiano, al momento in testa alla classifica piloti, ha infatti ottenuto due piazzamenti al vertice nelle due sessioni, raccogliendo rispettivamente la terza e la seconda posizione.

Nella FP1 l’oceanico ha dovuto cedere il passo alla Mercedes di George Russell ed alla Red Bull di un combattivo Max Verstappen. Nella FP2 invece il nativo di Melbourne si è accomodato alle spalle del compagno di squadra Lando Norris, nel segno di una doppietta del team Papaya.

Approdato in mixed zone, Piastri ha analizzato il suo venerdì, tracciando un bilancio tendenzialmente positivo: “Ci sono alcuni componenti che non sto usando rispetto al Canada perché non rappresentano un miglioramento – ha spiegato Piastri – Sono semplicemente diversi. Tutti i componenti che pensiamo renderanno la macchina più veloce sono presenti su entrambe le macchine“.

Il pilota ha quindi chiosato: “È andata abbastanza bene. Max è ancora vicino. Penso che sarà sicuramente una minaccia questo fine settimana, ma la macchina sta andando bene. Penso che il ritmo sia abbastanza buono. Un primo giorno positivo“.