F1, Oscar Piastri: “Una gara grandiosa, il modo giusto per rispondere al risultato di Monaco”

L’australiano Oscar Piastri ha fatto suo il GP di Spagna, nono appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Dalla pole-position, il pilota della McLaren ha ottenuto la quinta vittoria stagionale, precedendo il compagno di squadra, Lando Norris, e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Una gara piuttosto convulsa con Max Verstappen penalizzato di 10″ e arretrato in decima piazza. Sesta l’altra Rossa del britannico Lewis Hamilton. Ritiro per Kimi Antonelli (Mercedes).

Grande soddisfazione per Piastri, che in questo modo ha rafforzato la propria leadership in vetta alla classifica mondiale: “È stata un po’ una sorpresa vedere Verstappen tentare la carta delle tre soste, ma alla fine non ha pagato. Per noi è stato un grande week end e avevamo un passo molto veloce. Ottimo lavoro della squadra“, le prime parole dell’australiano.

“Era la risposta che volevo dare dopo quanto è accaduto a Montecarlo. Avevo un grande macchina e guidarla così è stato molto divertente. L’ingresso della Safety Car negli ultimi giri non mi ha destabilizzato più di tanto. La ripartenza è stata ottima e poi sono riuscito a gestire le gomme“, ha concluso il pilota della McLaren.

Piastri dunque può contare su 10 punti di margine su Norris in classifica generale, mentre il vantaggio su Verstappen è salito a 49 lunghezze. Una gara che potrebbe segnare la sfida iridata.