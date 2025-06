F1, Oscar Piastri: “Sorpreso da me stesso, ho dato una svolta enorme al weekend”

Non senza sorprese, Oscar Piastri partirà dalla seconda fila in occasione del GP del Canada, decimo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend presso l’iconico circuito di Montreal. Un risultato oltremodo impronosticabile per l’attuale leader della classifica piloti, riuscito a tirare fuori il miglior giro nonostante tre turni di prove libere oltremodo difficili.