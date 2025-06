F1, Oscar Piastri: “Sarà una gara serrata, Montrèal mette tutto in gioco”

Vincere a Montrèal, dove non ha mai vinto, riportando la McLaren in trionfo nella terra della foglia d’acero dopo ben tredici anni. Sono molteplici le ambizioni di Oscar Piastri, pronto a giocarsi le sue carte in occasione del GP del Canada, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questa settimana proprio nel circuito situato nella metropoli del Quebec.

Appuntamento importante per l’australiano che, per l’occasione, dovrà difendere la sua leadership nella classifica piloti, dove vanta un vantaggio di dieci lunghezze sul compagno di squadra Lando Norris, motivato a ribaltare la situazione in segno di una battaglia interna che promette spettacolo. L’oceanico, intercettato durante il classico media day del giovedì, ha svelato le sue sensazioni alla vigilia delle prove libere.

“Mi piace essere quello da battere – ha detto Piastri – significa che di solito stai facendo qualcosa di giusto, quindi mi diverto; la stagione finora è andata molto bene. La Spagna ne è stata un ottimo esempio, quindi cerco di continuare a ottenere successi e slancio da lì”.

Piastri ha quindi chiosato: “Questo fine settimana dovrebbe essere positivo per noi, si spera, ma la competizione sarà serrata. È una pista che mette alla prova tutto, è praticamente un circuito cittadino, il meteo è spesso in gioco. Ci sono molte variabili che possono rendere le cose più interessanti“.